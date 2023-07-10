Регулирование цен на мобильную связь хотят ввести в Казахстане

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане рассматривают возможность ввода государственного регулирования цен на услуги операторов мобильной связи. Какие причины этому поспособствовали, читайте в материале NUR.KZ.

Не все казахстанцы довольны тем, как предоставляют свои услуги сотовые операторы. Зачастую недовольство вызывает не только качество связи и интернета, но и стоимость услуг.

Чтобы исправить данную ситуацию, Агентство по защите и развитию конкуренции РК разработало консультативный документ регуляторной политики, в рамках которого предложило ввести государственное регулирование цен на услуги сотовой связи. Сейчас документ опубликован на портале "Открытые НПА".

"Вследствие монополизации государством и высокой концентрации рынка, наблюдается снижение состязательности за клиента между операторами, увеличились жалобы на повышение цен, на навязывание потребителям невостребованных услуг, а также на качество услуг связи и интернета", – рассказывают в агентстве о проблемах в сфере мобильной связи.

Авторы документа отмечают, что только за прошедший 2022 год было проведено 1 492 проверки в отношении сотовых операторов по качеству услуг связи и выписано штрафов на сумму 3,44 млрд тенге.

Также регулярно в агентство поступают и жалобы казахстанцев. Иногда мобильные операторы навязывают услуги или повышают без ведома своих клиентов стоимость абонентской платы. Ранее мы рассказывали об одном таком случае, в результате которого оператор был оштрафован.

"При изложенных обстоятельствах и непрозрачности ценообразования на рынках, где присутствует квазигосударственный сектор, предлагается введение государственного регулирования цен на услуги сотовой связи", – подводят итог авторы консультативного документа.

Впрочем, как отмечают в агентстве, регулирование цен планируется ввести не на постоянной основе, а только до момента полной демонополизации рынка мобильной связи.

Отметим, что сейчас весь рынок поделен между двумя крупными игроками: национальной компанией "Казахтелеком" с долей 62% и частным оператором "Кар-Тел" (Beeline) – 38%. Таким образом, на нем преобладает доля участия государства.

На данный момент консультативный документ находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 28 июля текущего года. Поэтому пока точно неизвестно, будут ли в стране регулировать стоимость услуг мобильных операторов или это предложение в итоге будет отклонено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028052-regulirovanie-tsen-na-mobilnuyu-svyaz-hotyat-vvesti-v-kazahstane/