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Токаев: Казахстан должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний

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IT-специалист
Специалист. Иллюстративное фото: Weiquan Lin / Getty Images

Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз". Глава государства высказался о крупнейших IT-компаниях, пишет NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз". Он заявил, что Казахстан должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний, сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

"Наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий. Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний. Все это – лишь небольшая часть задач и конкретных результатов нашей работы.

Мы обязаны наращивать темп и глубину преобразований по всем направлениям. Проблем в различных сферах накопилось немало. И они закономерно волнуют граждан.

Все наболевшие вопросы постепенно решаются благодаря каждодневной и системной работе Правительства. Однако, для мощного рывка в развитии нам важно не только решать текущие задачи, но и разрабатывать собственное видение будущего страны, формировать новое качество нации, совершенствовать систему индивидуальных и коллективных ценностей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также во время сегодняшней речи президент назвал исторической вехой тот факт, что недавно численность Казахстана достигла 20 миллионов человек, высказался о развитии ИИ в стране, заявил, что спрос с нового собственника Qarmet будет очень жесткий.

Отметим, что глава государства ранее также затрагивал тему инновационных технологий. В октябре на форуме Digital Bridge Токаев высказался об опасности ИИ для человечества. При этом он подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к повсеместному исчезновению работы для людей. Также президент выразил мнение, что Казахстану нужны законы об ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2050384-tokaev-kazahstan-mozhet-i-dolzhen-stat-gavanyu-dlya-ofisov-krupneyshih-mezhdunarodnyh-it-kompaniy/

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