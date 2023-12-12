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Токаев высказался о росте численности населения в Казахстане

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Люди идут по улице
Люди. Иллюстративное фото: Bernhard Lang / Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", где высказался о численности населения Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

"Недавно численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Это историческая веха, которая воодушевила всю страну. Нет никаких сомнений, что увеличение численности населения придаст дополнительный импульс развитию нашего государства и возвысит его статус. Поэтому наша основная цель – сделать все возможное для повышения качества жизни граждан", – сказал глава государства.

Токаев добавил, что средняя продолжительность жизни среди казахстанцев достигла 74,4 года

"В прошлом году средняя продолжительность жизни в стране достигла 74,4 года. Это означает, что наряду с качеством медицинских услуг растет также благосостояние граждан.

Обогащается и духовный мир нации. Происходит обновление сферы культуры как в крупных городах, так и в сельских районах. К примеру, каждую неделю в разных уголках страны ставятся десятки концертов и спектаклей. Несмотря на это, люди не могут найти билеты в театр.

Динамично развивается креативная индустрия в нашем обществе, особенно среди молодежи. Это очень хороший процесс", – сказал президент.

Также во время сегодняшней речи президент высказался о развитии ИИ в стране, заявил, что спрос с нового собственника Qarmet будет очень жесткий, а также отметил, что Казахстан не должен сворачивать с пути прогресса, отвлекаться и скатываться в архаику.

Напомним, о том, что численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек, стало известно 16 ноября. Позже в Бюро нацстатистики сообщили, что 14 ноября 20-миллионными жителями страны стали сразу пять детей.

Все пять семей, отметившиеся особой цифрой, получили подарки – сертификат на 2 млн тенге, а также коляски и бэйби-боксы с необходимыми вещами для младенца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050382-tokaev-vyskazalsya-o-roste-chislennosti-naseleniya-v-kazahstane/

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