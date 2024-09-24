Многодетный фельдшер из Карагандинской области рассказал, кто его вдохновляет

Фельдшер Центра медицины катастроф по Карагандинской области Айдын Жумабеков с 2012 года спасает жизни и участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Айдын Жумабеков родился в Каркаралинске Карагандинской области. По его словам, выбор профессии фельдшера был предопределен судьбой, так как с раннего детства он поставил себе цель помогать людям.

Семья играет важную роль в его жизни - вместе с супругой они воспитывают четверых детей. Айдын находит вдохновение в своих детях и стремится быть для них примером.

Айдын Жумабеков с семьей. Фото: gov.kz

С 2012 года Жумабеков работал старшим фельдшером выездной бригады на трассовом медико-спасательном пункте "Матақ", расположенном на аварийно-опасном участке дороги республиканского значения Караганда - Аягуз - Бугаз. Благодаря его отваге и профессионализму было спасено немало жизней.

Он выезжал на многочисленные крупные дорожно-транспортные происшествия.

Айдын Жумабеков. Фото: gov.kz

Принимал участие в оказании медико-психологической помощи более 50 пострадавшим при прорыве дамбы в селе Кокпекты в 2014 году, участвовал в эвакуации около 250 человек во время подтопления поселка Байкадам.

С 2018 года Айдын работает фельдшером Центра медицины катастроф по Карагандинской области МЧС РК.

В феврале 2022 года участвовал в спасательной операции при разрушительном землетрясении в Турции. В составе бригады экстренного реагирования оказывал медицинскую помощь пострадавшим в городах Газиантеп и Нурдагы.

В августе 2023 года после поступления звонка о пожаре на шахте "Казахстанская" благодаря оперативности фельдшера Жумабекова бригада экстренного реагирования незамедлительно выехала к месту ЧС, где оказала медицинскую помощь шести пострадавшим шахтерам; двое из них были госпитализированы в реанимационное отделение.

В 2024 году поступил вызов о возгорании мебели и бытовых вещей в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома. Фельдшер Жумабеков в составе бригады экстренного реагирования быстро прибыл на место и оказал медицинскую помощь трем пострадавшим.

В июне 2024 года участвовал в пилотном проекте РКШУ "ЖЕР" в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

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