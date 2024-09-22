12 тысяч астанчан хором спели песню про мам (видео)

Более 10 тысяч человек, пришедших на концерт, хором исполнили песню Марата Омарова "Анашым" на "Барыс Арене" в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Популярную в Казахстане песню композитора Марата Омарова "Анашым", которая посвящена всем мамам, исполнили хором 12 тысяч человек на "Барыс Арене", сообщается в Telegram-канале столичного акимата.

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Отметим, что композитор Марат Омаров в марте 2020 года, в начале пандемии COVID-19 сочинил песню "Коронавирус, кет, кет, кет", которая стала вирусной в интернете. В итоге его работа породила множество шутливых пародий и переросла в челлендж, который обрел популярность в других странах.

Позже, в ноябре, Марат Омаров презентовал новое антивирусное произведение. Песня была направлена на агитацию ношения масок.

В апреле 2021 года Омаров устроил той в Шымкенте - замуж выходила одна из его дочерей. Ролик с торжества прокомментировали в пресс-службе городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля.