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12 тысяч астанчан хором спели песню про мам (видео)

Опубликовано:

Фестиваль в Астане
Фестиваль в Астане. Кадр из видео: t.me/astana_newss

Более 10 тысяч человек, пришедших на концерт, хором исполнили песню Марата Омарова "Анашым" на "Барыс Арене" в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Популярную в Казахстане песню композитора Марата Омарова "Анашым", которая посвящена всем мамам, исполнили хором 12 тысяч человек на "Барыс Арене", сообщается в Telegram-канале столичного акимата.

Момент попал на видео.

Отметим, что композитор Марат Омаров в марте 2020 года, в начале пандемии COVID-19 сочинил песню "Коронавирус, кет, кет, кет", которая стала вирусной в интернете. В итоге его работа породила множество шутливых пародий и переросла в челлендж, который обрел популярность в других странах.

Позже, в ноябре, Марат Омаров презентовал новое антивирусное произведение. Песня была направлена на агитацию ношения масок.

В апреле 2021 года Омаров устроил той в Шымкенте - замуж выходила одна из его дочерей. Ролик с торжества прокомментировали в пресс-службе городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164393-12-tysyach-astanchan-horom-speli-pesnyu-pro-mam-video/

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