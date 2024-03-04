"Покупают у нас и зарабатывают до 1 млн тенге": супруги в пригороде Алматы вырастили 2 млн тюльпанов

Около двух миллионов тюльпанов вырастили супруги Канат и Жаухар Балтабаевы. Их теплицы находятся недалеко от южной столицы - в селе Касымбек. В алматинской "Голландии" побывал корреспондент NUR.KZ.

Жаухар Балтабаева – самая счастливая женщина. Об этом говорят те, кто узнает, чем занимается бизнесвумен. Вместе с супругом Канатом они выращивают цветы. У пары четыре теплицы, в которых сейчас ярким ковром цветут тюльпаны. В этом году супруги посадили около 50 сортов этих весенних цветов.

Канат и Жаухар Балтабаевы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Самые популярные сейчас – желтые тюльпаны. Хотя раньше говорили, что желтый - цвет разлуки. Но сейчас совсем другой тренд. Это цвет солнца, радости и даже считается цветом богатства. А еще в последние годы все больше набирают обороты пионовидные тюльпаны.

Они очень красивые и необычные. Когда они раскрываются, становятся пышными, как пионы. Из необычных – тюльпаны с будто бы рванными краями. Такие точно запомнятся", - с восторгом рассказывает Жаухар.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заказы на тюльпаны супругам начали поступать еще в прошлом году. Исходя из объема, они заказали луковицы, которые привезли из Голландии. По прибытии в теплицу каждая луковица проходит обязательную дезинфекцию. А в это время для них уже готовят плодородную почву.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В теплице сажать тюльпаны начали еще в декабре. Около трех недель нужно, чтобы луковица укоренилась. Потом теплицы начинают отапливать, а цветы - обрабатывать от болезней и вредителей. Через 7-8 недель у тюльпанов уже виднеется бутон.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На протяжении всего роста цветы требуют ухода и заботы, а еще постоянного контроля за температурой, влажностью и светом. Тюльпаны не терпят невнимания, говорят супруги.

"Они очень не любят стресс. Температура у них должна быть 16 градусов, не больше. Они не любят перепады температур. Любой стресс может обернуться тем, что тюльпан может попросту не дать бутон.

И еще в одной земле нельзя дважды сажать тюльпаны. Грунт мы меняем каждый раз, потому что тюльпаны могут заболеть. Через луковицы болезни очень быстро распространяются. За день все поле может заразиться", - говорит Канат.

Канат Балтабаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Первый сбор "урожая" здесь был в феврале. Эти тюльпаны разошлись на день влюбленных. А больше недели назад приступили к сбору цветов, которые будут радовать женщин восьмого марта. В этом году заказы поступили со всех городов Казахстана, рассказывает Жаухар.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас каждый день срезают по 300 тысяч тюльпанов. И чем ближе к празднику, тем больше цветов ежедневно будут покидать теплицу. Сбор "урожая" – самый трудоемкий процесс. Сейчас в теплицах трудится порядка 200 человек, преимущественно люди старшего поколения.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Только на зарплату супруги тратят около миллиона тенге в день. Плюс траты на электроэнергию и газ. Но и прибыль, конечно, остается.

"Например, есть клиенты, которые работают в другой сфере, но перед праздниками начинают заниматься тюльпанами. Покупают у нас и продают их потом подороже. Они за неделю зарабатывают от 500 тысяч тенге до 1 миллиона. Мы продаем по 240 тенге за тюльпан и выше", - говорит Жаухар.

Жаухар Балтабаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом году с тюльпанами пришлось непросто, рассказывает бизнесвумен. Приходилось едва ли не жить в теплицах, когда ударили морозы. Они для цветов – смертельная опасность.

"Мы ночам не спали, было очень сложно. Ставили дополнительные электроприборы, чтобы согреть тюльпаны. Боролись, можно сказать, за их жизнь. Я очень переживала, что мы можем остаться без тюльпанов и бизнес пострадает. Но мы прошли через это. Тюльпаны живы. Но вот фрезии пострадали сильно", - с грустью говорит женщина.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К восьмому марта в теплицах должны собрать все тюльпаны. Был год, вспоминает Жаухар, когда поздние сорта тюльпанов высадили не вовремя. Бутоны появились уже после женского дня. Пришлось цветы отдать почти даром. Тогда были еще не опытные, говорит предпринимательница.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, после сбора тюльпанов теплицы простаивать не будут. Здесь посадят лизиантусы. Раньше супруги заказывали их из Израиля, но недавно научились выращивать сами. Также в зависимости от сезона здесь выращивают фрезии, астры, пионы, хризантемы. Круглый год цветут гвоздики и альстромерии.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А когда-то, вспоминают супруги, они вдвоем трудились в небольшой теплице во дворе и выращивали розы. Жили тогда они в селе Тоболино, ныне Дербисек Туркестанской области. "Родились мы в цветочном раю", - говорит Жаухар. В их селе все занимались выращиванием цветов. Потому Канат и Жаухар с малых лет знают нюансы ухода и особенности каждого цветка.

Жаухар Балтабаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Был 1996 год. Как сейчас помню, мы выращивали розы сорта "Черная магия". Я помню, как первый цветок вышел – красивая роза. Муж срезал его и подарил мне. После этого, кстати, цветы особо и не дарил. А сейчас шутит: "У тебя же целые теплицы с цветами".

Но ту розу я на всю жизнь запомнила. Потом Канат из аула отправлял розы, а я в Алматы продавала на рынке. Меня тогда прозвали "железная леди", потому что я бойко продавала, клиенты без цветов не уходили", - делится воспоминаниями Жаухар.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После супруги решили, что ассортимент надо расширять. Стали закупать цветы из Китая. Так прошло пять лет. А дальнейшее развитие бизнесу дали, как ни странно, проблемы на границе. Поставки из Китая стали постоянно задерживаться. Цветы доставляли уже далеко не в презентабельном виде. В поисках решения супруги вышли на европейский рынок.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"И все это время у нас была своя теплица, которая тоже расширялась. Появились постоянные клиенты. Мы тоже развивались год за годом. И сейчас не стоим на месте. Например, пять лет назад мы вырастили 500 тысяч тюльпанов, а сейчас уже два миллиона.

Увеличилась и география поставок. Сейчас мы привозим экзотические цветы из Нидерландов, розы нам поставляют из Колумбии, Эквадора и Кении. Также заказываем цветы в Турции и Китае", - рассказывает Жаухар.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но выращивать экзотику самим обходится очень дорого из-за затрат на электроэнергию и газ. В теплых же странах на отопление не тратятся, потому заказывать там выходит дешевле. А розы супруги больше не выращивают из-за насекомых.

Канат и Жаухар Балтабаевы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Есть вредители – трипсы. Они уничтожают розы, а их вывести очень сложно. Они быстро адаптируются к химикатам. Надо каждый раз менять химикат, а они дорогие, привозные. У нас розы были, но было не прибыльно. Получилось, что мы просто потратились на химикаты", - рассказывает Канат.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Розы были нашей гордостью. Мы возили их на выставки в столицу, где многие были ими впечатлены. Но из-за вредителей пришлось выкорчевать все розы. Этот трипс буквально завоевал наши поля. Розы пришлось сжечь, столько было цветов. Так жалко было", - добавляет Жаухар.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У супругов большой опыт в выращивании цветов. Он достался им благодаря ошибкам и неудачам, говорит Канат. Случалось, что теряли целые поля с цветами, но приобрели опыт и знания, которых не получить из интернета и учебников.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Супруги в цветочном бизнесе 27 лет, из них 15 лет занимаются выращиванием тюльпанов. В планах у пары - начать высаживать домашние цветы. Идей здесь очень много, говорит Канат.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По-другому и быть не может, когда занимаешься любимым делом, дополняет Жаухар. Но главной гордостью супруги называют своих сыновей и дочерей, говорят, они – главные цветы их жизни. У Каната и Жаухар пятеро детей.

Теплица с тюльпанами. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков