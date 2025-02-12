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WTA вынесла окончательное решение по делу тренера Рыбакиной

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Рыбакина с тренером Вуковым
Елена Рыбакина и Стефано Вуков. Фото: Robert Prange/Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) завершила расследование по делу тренера казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной и оставила отстранение Стефано Вукова в силе.

По данным The Washington Post, в WTA завершили расследование в отношении экс-тренера Елены Рыбакиной Стефано Вукова. Отмечается, что отстранение остается в силе.

"WTA подтверждает, что независимое расследование потенциального нарушения кодекса поведения WTA Стефано Вуковым завершено. После этого процесса отстранение остается в силе. Чтобы защитить конфиденциальность и целостность расследования и его результатов, WTA не будет предоставлять дополнительных подробностей", - цитирует издание WTA.

Между тем, как пишет спортивное подразделение The New York Times - издание Athletic, - исполнительный директор WTA Tour Порция Арчер сообщила о решении Рыбакиной и Вукову еще 31 января. Об этом изданию сообщил источник, который ознакомился с письмом и находится в контакте с окружением Рыбакиной.

"Арчер предоставила Вукову трехстраничное резюме, в котором она заявила, что Вуков нарушил кодекс поведения тура, назвав Рыбакину "глупой" и сказав ей, что без него она "до сих пор была бы в России и собирала картошку".

Арчер также заявила в письме, что следователи пришли к выводу, что Вуков довел Рыбакину до слез и подверг ее психологическому насилию и давил на нее сверх ее физических возможностей, из-за чего Рыбакина заболела", - сказано в публикации.

Кроме того, по данным источника, WTA пришла к выводу, что Вуков "преследовал Рыбакину" во время US Open, в течение нескольких недель после увольнения. Кроме того, он нарушил директиву "никаких контактов", которая была частью временного отстранения его WTA.

На данный момент ни Елена Рыбакина, которая сейчас выступает на турнире в Дохе, ни Стефано Вуков не сделали никаких заявлений по итогам расследования.

Напомним, в августе прошлого года Рыбакина заявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым. После этого с теннисисткой стал работать еще один хорват, бывший наставник Новака Джоковича - Горан Иванишевич.

Но 1 января этого года Елена сделала неожиданное заявление о том, что возобновляет совместную работу с Вуковым. Сама теннисистка, комментируя работу сразу с двумя тренерами, заявила, что "это не та ситуация, в которой ей хотелось бы быть".

Позже Рыбакина прекратила работу с тренером Гораном Иванишевичем после Australian Open. Вскоре лучшая теннисистка Казахстана рассказала, что начала подготовку к предстоящим турнирам под руководством итальянского тренера Давиде Сангвинетти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2219991-wta-vynesla-okonchatelnoe-reshenie-po-delu-trenera-rybakinoy/