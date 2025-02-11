Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг "тысячника" в Дохе

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала очередную победу на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка посеяна на этих соревнованиях под пятым номером. Во втором круге она встретилась с американкой Пейтон Стирнс — 47-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

За время встречи казахстанка реализовала пять из 14 брейк-пойнтов, выполнила шесть эйсов и допустила столько же двойных ошибок.

Путевку в четвертьфинал Рыбакина оспорит с победительницей матча между словачкой Ребеккой Шрамковой и россиянкой Миррой Андреевой, которая посеяна под 12-м номером.

Напомним, ранее во вторник выступление на турнире в Дохе завершила вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.

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