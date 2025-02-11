Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг "тысячника" в Дохе

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Christopher Pike/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала очередную победу на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка посеяна на этих соревнованиях под пятым номером. Во втором круге она встретилась с американкой Пейтон Стирнс — 47-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

За время встречи казахстанка реализовала пять из 14 брейк-пойнтов, выполнила шесть эйсов и допустила столько же двойных ошибок.

Путевку в четвертьфинал Рыбакина оспорит с победительницей матча между словачкой Ребеккой Шрамковой и россиянкой Миррой Андреевой, которая посеяна под 12-м номером.

Напомним, ранее во вторник выступление на турнире в Дохе завершила вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2219912-elena-rybakina-uverenno-vyshla-v-tretiy-krug-tysyachnika-v-dohe/