"Эта не та ситуация, в которой мне хотелось бы быть": Рыбакина — о работе с двумя тренерами

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала отсутствие Стефано Вукова в ложе тренеров на Australian Open, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучшая теннисистка из Казахстана завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии на стадии четвертого круга.

Как повлияло на вас то, что в вашей тренерской ложе отсутствовал Стефано Вуков?

Как я и говорила ранее, это не та ситуация, в которой мне хотелось бы быть. Конечно, я хотела, чтобы в моей тренерской ложе были те, кого я хотела там видеть, но я не могла этого изменить. Поэтому в конечном итоге я просто старалась фокусироваться на моих матчах. Я говорила с ним [Стефано Вуковым], также я работаю и с Гораном [Иванишевичем]. Думаю, это никак не повлияло на то, как я играла сегодня, и результаты каких-либо других матчей, - заявила Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в августе прошлого года Рыбакина заявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефанов Вуковым. После чего с теннисисткой стал работать еще один хорват, бывший наставник Новака Джоковича Горан Иванишевич.

1 января этого года Елена анонсировала, что возобновляет совместную работу с Вуковым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.