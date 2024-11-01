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Стало известно, кто будет новым тренером Рыбакиной: он готовил одного из лучших теннисистов в истории

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Известный хорватский тренер Горан Иванишевич стал новым наставником первой ракетки Казахстана в женском одиночном разряде Елены Рыбакиной, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Чемпион Уимблдона-2001 и бывший тренер олимпийского чемпиона 2024года Новака Джоковича Горан Иванишевич теперь будет работать с пятой ракеткой мира из Казахстана, об этом Рыбакина сообщила на пресс-конференции в преддверии старта Итогового турнира WTA.

"Я определенно хотела работать с ним. Раз он сказал "да", уверена, что он тоже. Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как я уже говорила, это что-то новое для меня. Кроме того, я долгое время была с одним тренером. Я очень счастлива, и посмотрим, что сможем сделать вместе, — заявила спортсменка.

Напомним, ранее казахстанская теннисистка работала с коучем Стефано Вуковым, под руководством которого она выступала пять лет и выиграла все свои восемь трофеев на уровне WTA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2182010-stalo-izvestno-kto-budet-novym-trenerom-eleny-rybakinoy-on-gotovil-odnogo-iz-luchshih-tennisistov-v-istorii/

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