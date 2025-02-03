Елена Рыбакина объявила о работе с новым тренером

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елены Рыбакина анонсировала сотрудничество с новым тренером, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, что начала подготовку к предстоящим турнирам под руководством итальянского тренера Давиде Сангвинетти.

«Я провела неделю подготовки с ним и чуть-чуть со Стефано (Вуковым). Немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался с Вуковым, поскольку они знакомы. Посмотрим, как пойдёт, но пока я довольна нашей работой», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, в августе прошлого года Рыбакина заявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефанов Вуковым. После чего с теннисисткой стал работать еще один хорват, бывший наставник Новака Джоковича Горан Иванишевич.

1 января этого года Елена анонсировала, что возобновляет совместную работу с Вуковым.

Позже Рыбакина прекратила работу с тренером Гораном Иванишевичем после Australian Open.

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