Елена Рыбакина объявила о работе с новым тренером

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елены Рыбакина анонсировала сотрудничество с новым тренером, передает NUR.KZ.
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, что начала подготовку к предстоящим турнирам под руководством итальянского тренера Давиде Сангвинетти.
«Я провела неделю подготовки с ним и чуть-чуть со Стефано (Вуковым). Немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался с Вуковым, поскольку они знакомы. Посмотрим, как пойдёт, но пока я довольна нашей работой», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.
Напомним, в августе прошлого года Рыбакина заявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефанов Вуковым. После чего с теннисисткой стал работать еще один хорват, бывший наставник Новака Джоковича Горан Иванишевич.
1 января этого года Елена анонсировала, что возобновляет совместную работу с Вуковым.
Позже Рыбакина прекратила работу с тренером Гораном Иванишевичем после Australian Open.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217573-elena-rybakina-obyavila-o-rabote-s-novym-trenerom/