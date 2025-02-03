Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина объявила о работе с новым тренером

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Andy Cheung/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елены Рыбакина анонсировала сотрудничество с новым тренером, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, что начала подготовку к предстоящим турнирам под руководством итальянского тренера Давиде Сангвинетти.

«Я провела неделю подготовки с ним и чуть-чуть со Стефано (Вуковым). Немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался с Вуковым, поскольку они знакомы. Посмотрим, как пойдёт, но пока я довольна нашей работой», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, в августе прошлого года Рыбакина заявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефанов Вуковым. После чего с теннисисткой стал работать еще один хорват, бывший наставник Новака Джоковича Горан Иванишевич.

1 января этого года Елена анонсировала, что возобновляет совместную работу с Вуковым.

Позже Рыбакина прекратила работу с тренером Гораном Иванишевичем после Australian Open.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217573-elena-rybakina-obyavila-o-rabote-s-novym-trenerom/