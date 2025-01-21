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Елена Рыбакина завершила работу с новым тренером после Australian Open

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прекратила работу с тренером Гораном Иванишевичем после Australian Open 2025 года, передает NUR.KZ.

Об этом сам хорватский специалист сообщил в социальных сетях. Именно он присутствовал в ложе первой ракетки Казахстана на матчах Открытого чемпионата Австралии.

"После нашего испытательного срока, который завершился на Australian Open, я желаю Елене и ее команде удачи в дальнейшем", — написал Иванишевич в Instagram-stories.

О сотрудничестве хорвата и казахстанки стало известно осенью. До этого Иванишевич несколько лет работал с сербом Новаком Джоковичем.

При этом 1 января Рыбакина объявила о возобновлении сотрудничества с хорватом Стефано Вуковым, который ранее тренировал спортсменку длительное время. Этот специалист покинул команду казахстанки в прошлом августе.

После вылета в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии Рыбакина рассказала о проблемах, связанных с работой с двумя тренерами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2213681-elena-rybakina-zavershila-rabotu-s-novym-trenerom-posle-australian-open/

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