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Рыбакина прекратила работу с тренером Вуковым

Опубликовано:

Теннисистка Елена Рыбакина и тренер Стефано Вуков
Елена Рыбакина и Стефано Вуков. Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в Instagram объявила о прекращении сотрудничества со Стефано Вуковым, передает NUR.KZ.

37-летний хорватский специалист тренировал спортсменку с 2019 года.

"Всем привет. Спустя пять лет мы со Стефано больше не работаем вместе. Благодарю его за работу на корте и желаю ему всего наилучшего в будущем. Спасибо всем за поддержку!" — написала Рыбакина в Instagram-stories.

За период работы с Вуковым казахстанка значительно поднялась в мировом рейтинге и выиграла единственный титул на турнирах Большого шлема — Уимблдон-2022.

Первым соревнованием для Рыбакиной после объявления о прекращении работы с тренером станет US Open. Ранее спортсменка и другие представители страны прошли процедуру жеребьевки Открытого чемпионата США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2152410-rybakina-prekratila-rabotu-s-trenerom-vukovym/

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