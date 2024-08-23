Рыбакина прекратила работу с тренером Вуковым

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в Instagram объявила о прекращении сотрудничества со Стефано Вуковым, передает NUR.KZ.
37-летний хорватский специалист тренировал спортсменку с 2019 года.
"Всем привет. Спустя пять лет мы со Стефано больше не работаем вместе. Благодарю его за работу на корте и желаю ему всего наилучшего в будущем. Спасибо всем за поддержку!" — написала Рыбакина в Instagram-stories.
За период работы с Вуковым казахстанка значительно поднялась в мировом рейтинге и выиграла единственный титул на турнирах Большого шлема — Уимблдон-2022.
Первым соревнованием для Рыбакиной после объявления о прекращении работы с тренером станет US Open. Ранее спортсменка и другие представители страны прошли процедуру жеребьевки Открытого чемпионата США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2152410-rybakina-prekratila-rabotu-s-trenerom-vukovym/