Елена Рыбакина вылетела в четвертом круге Australian Open — 2025

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина проиграла в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Путевку в четвертьфинал спортсменка оспаривала с представительницей США Мэдисон Киз. Американка посеяна на турнире под 19-м номером, казахстанка — под шестым.
Матч продлился максимальные три сета и завершился со счетом 6:3, 1:6, 6:3 в пользу Киз. Соперницы провели на корте 1 час 49 минут.
За время встречи Рыбакина реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов, выполнила три эйса и допустила шесть двойных ошибок.
После вылета первой ракетки страны на Australian Open не осталось представителей Казахстана в одиночном и парном разрядах на взрослом уровне.
Киз в четвертьфинале сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая посеяна под 28-м номером.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2213117-elena-rybakina-vyletela-v-chetvertom-kruge-australian-open-2025/