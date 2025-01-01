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Елена Рыбакина объявила о возобновлении работы с тренером Стефано Вуковым

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Стефано Вуков и Елена Рыбакина
Стефано Вуков и Елена Рыбакина. Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в Instagram сообщила, что возобновила сотрудничество с тренером Стефано Вуковым, передает NUR.KZ.

Хорватский специалист работал со спортсменкой с 2019 года. В прошлом августе Рыбакина сообщила о прекращении их сотрудничества и в дальнейшем не давала развернутых комментариев на эту тему.

Позднее в СМИ появилась информация об отстранении Вукова со стороны Женской теннисной ассоциации, однако официальных релизов об этом не публиковалось.

"Всем привет. Я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде на сезон 2025 года. Спасибо всем за поддержку. И желаю вам отличного 2025-го", — написала Рыбакина в Instagram-stories.

При этом в прошлом году казахстанка анонсировала сотрудничество с другим хорватом Гораном Иванишевичем, который ранее тренировал серба Новака Джоковича. Полноценная работа Рыбакиной с новым тренером началась перед сезоном 2025 года.

Напомним, на данный момент первая ракетка Казахстана выступает в составе национальной сборной на командном турнире United Cup. Там представители республики уже дошли до полуфинала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2207484-elena-rybakina-obyavila-o-vozobnovlenii-raboty-s-trenerom-stefano-vukovym/

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