Рыбакина объяснила решение сняться с выступления на US Open

Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина объяснила, почему завершилось ее выступление на Открытом чемпионате США по теннису, пишет NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"К сожалению, мне пришлось сняться с матча из-за своих травм. Не так я хотела заканчивать последний турнир "Большого шлема" в году, но надо прислушиваться к телу. Надеюсь, я смогу сильно провести концовку года.

Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают, и желаю удачи оставшимся игрокам", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

О решении сняться с турнира стало известно в ночь на четверг по казахстанскому времени, незадолго до запланированного выступления Рыбакиной.

Во втором круге теннисистка должна была встретиться с француженкой Джессикой Понше, которая занимает 143-е место в мировом рейтинге. После того как Рыбакина выбыла, победу присудили ее сопернице.

Таким образом, в женской одиночной сетке US Open из представительниц Казахстана осталась только Юлия Путинцева. Вторая ракетка страны в четверг пробилась в третий круг, где сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

Напомним, ранее Рыбакина не смогла выступить на Олимпиаде-2024 из-за болезни. Не смогла в Париже выступить и Путинцева.

ФТК публиковала заявление по этому поводу.