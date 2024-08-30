Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рыбакина объяснила решение сняться с выступления на US Open

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange / Getty Images

Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина объяснила, почему завершилось ее выступление на Открытом чемпионате США по теннису, пишет NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"К сожалению, мне пришлось сняться с матча из-за своих травм. Не так я хотела заканчивать последний турнир "Большого шлема" в году, но надо прислушиваться к телу. Надеюсь, я смогу сильно провести концовку года.

Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают, и желаю удачи оставшимся игрокам", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

О решении сняться с турнира стало известно в ночь на четверг по казахстанскому времени, незадолго до запланированного выступления Рыбакиной.

Во втором круге теннисистка должна была встретиться с француженкой Джессикой Понше, которая занимает 143-е место в мировом рейтинге. После того как Рыбакина выбыла, победу присудили ее сопернице.

Таким образом, в женской одиночной сетке US Open из представительниц Казахстана осталась только Юлия Путинцева. Вторая ракетка страны в четверг пробилась в третий круг, где сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

Напомним, ранее Рыбакина не смогла выступить на Олимпиаде-2024 из-за болезни. Не смогла в Париже выступить и Путинцева.

ФТК публиковала заявление по этому поводу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2155284-rybakina-obyasnila-reshenie-snyatsya-s-vystupleniya-na-us-open/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie