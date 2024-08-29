Юлия Путинцева победила финалистку Олимпиады-2024 и вышла в третий круг US Open

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в матче второго Открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки выступила спортсменка из Китая Ван Синьюй, занимающая 40-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Отметим, что китаянка стала обладательницей серебряной медали Олимпийских игр – 2024 в смешанном парном разряде.

Путинцевой удалось одержать победу по ходу двух сетов. В первой части вторая ракетка страны разгромила соперницу со счетом 6:1, во второй половине Юлия оказалась сильнее своей соперницы в серии тай-брейков 7:6 (7:4).

Встреча длилась два часа и восемь минут. За это время казахстанка успела реализовать шесть брейк-поинтов из 13 возможных, допустила одну двойную ошибку, а также один раз подала мяч навылет.

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