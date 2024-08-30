Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата США по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Спортсменка во втором круге должна была встретиться с француженкой Джессикой Понше, которая занимает 143-е место в мировом рейтинге.
В профайле этого матча на официальном сайте US Open указано, что Рыбакина снялась до старта. Победа присуждена Понше. Игра должна была пройти в ночь на 30 августа по казахстанскому времени.
Причина, по которой четвертая ракетка мира снялась с турнира, на момент публикации неизвестна. Напомним, ранее Рыбакина не смогла выступить на Олимпиаде-2024 из-за болезни.
Таким образом, в женской одиночной сетке US Open из представительниц Казахстана осталась только Юлия Путинцева. Вторая ракетка страны в четверг пробилась в третий круг, где сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2155249-elena-rybakina-snyalas-s-us-open-2024/