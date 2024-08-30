Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата США по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Спортсменка во втором круге должна была встретиться с француженкой Джессикой Понше, которая занимает 143-е место в мировом рейтинге.

В профайле этого матча на официальном сайте US Open указано, что Рыбакина снялась до старта. Победа присуждена Понше. Игра должна была пройти в ночь на 30 августа по казахстанскому времени.

Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024: Официальный сайт US Open

Причина, по которой четвертая ракетка мира снялась с турнира, на момент публикации неизвестна. Напомним, ранее Рыбакина не смогла выступить на Олимпиаде-2024 из-за болезни.

Таким образом, в женской одиночной сетке US Open из представительниц Казахстана осталась только Юлия Путинцева. Вторая ракетка страны в четверг пробилась в третий круг, где сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

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