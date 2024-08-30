Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата США по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Спортсменка во втором круге должна была встретиться с француженкой Джессикой Понше, которая занимает 143-е место в мировом рейтинге.

В профайле этого матча на официальном сайте US Open указано, что Рыбакина снялась до старта. Победа присуждена Понше. Игра должна была пройти в ночь на 30 августа по казахстанскому времени.

Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024
Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024: Официальный сайт US Open

Причина, по которой четвертая ракетка мира снялась с турнира, на момент публикации неизвестна. Напомним, ранее Рыбакина не смогла выступить на Олимпиаде-2024 из-за болезни.

Таким образом, в женской одиночной сетке US Open из представительниц Казахстана осталась только Юлия Путинцева. Вторая ракетка страны в четверг пробилась в третий круг, где сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2155249-elena-rybakina-snyalas-s-us-open-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie