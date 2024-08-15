Путинцева одержала вторую победу на первом турнире после снятия с Олимпиады-2024

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась во второй круг хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка на этих соревнованиях выступает в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес. В первом круге им противостояли индонезийка Алдила Сутджиади и японка Мию Като.

Матч дошел до чемпионского тай-брейка и завершился победой Путинцевой и Фернандес. Итоговый счет — 7:6 (8:6), 3:6, 10-4.

Во втором круге казахстанка и канадка встретятся с американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, которые получили шестой номер посева.

Ранее Путинцева одержала победу в стартовом круге и в рамках одиночного разряда. Турнир в Цинциннати стал для нее первым после снятия с Олимпиады-2024 из-за травмы колена.

Отметим, что еще одна казахстанка Анна Данилина вылетела в первом круге соревнований в США. В паре с россиянкой Ириной Хромачевой она со счетом 6:7 (5:7), 4:6 уступила чешке Линде Носковой и россиянке Диане Шнайдер.

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