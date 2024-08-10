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Казахстанская легкоатлетка Дэйзи Джепкемей не попала на пьедестал Олимпиады в беге на 10 тысяч метров

Опубликовано:

Казахстанская легкоатлетка Дэйзи Джепкемей
Дэйзи Джепкемей. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Дэйзи Джепкемей не смогла взять медаль Олимпиады-2024 в беге на 10000 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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Награды в этой дисциплине оспаривали 25 спортсменок, до финиша добрались 23 из них.

Джепкемей заняла 17-е место. Она преодолела дистанцию за 31 минуту 26,6 секунды.

Победу в забеге одержала кенийка Беатрис Чебет (30:43,25). Серебро с национальным рекордом выиграла итальянка Надя Баттоклетти (+0,10). Бронзу взяла нидерландка Сифан Хассан (+0,87)

Для Джепкемей это выступление стало последним на Олимпиаде-2024. Ранее она не смогла пробиться в финал в беге на 3000 метров с препятствиями.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2147146-kazahstanskaya-legkoatletka-deyzi-dzhepkemey-ne-popala-na-pedestal-olimpiady-v-bege-na-10-tysyach-metrov/

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