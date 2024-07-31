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Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 31 июля

Опубликовано:

Милад Карими
Милад Карими. Фото: Chengdu Economic Daily/VCG via Getty Images

Восемь казахстанцев представят страну в пятый день парижской Олимпиады, NUR.KZ представляет вашему вниманию полное расписание выступлений отечественных спортсменов в среду.

Время указано по часовому поясу Казахстана.

11:00. Триатлон. Личный зачет (женщины)

Екатерина Шабалина (выступление за медаль).

12:00. Пулевая стрельба. Винтовка 50м из 3 положений, квалификация (мужчины)

Ислам Сатпаев/Константин Малиновский.

12:00. Стендовая стрельба. Трап, квалификация, день 2 (женщины)

Мария Дмитриенко.

14:16. Бокс. 1/8 финала (мужчины)

Махмуд Сабырхан – Хосе Кильес (Испания). До 57 кг.

18:00. Настольный теннис. 1/8 финала, одиночки (мужчины)

Кирилл Герасименко – Омар Ассар (Египет).

20:30. Спортивная гимнастика. Многоборье, финал (мужчины)

Милад Карими (выступление за медаль).

00:36. Бокс. 1/8 финала (женщины)

Валентина Хальзова – Атейна Билон (Панама). До 75 кг.

Далее представлено расписание медальных соревнований, где казахстанские спортсмены не примут участие:

13:45. Триатлон. Личный зачет (мужчины)

14:00. Прыжки в воду. Синхронная вышка 10м, финал (женщины)

15:02. Академическая гребля. Четверки парные, финальный заезд (мужчины)

15:14. Академическая гребля. Четверки парные, финальный заезд (женщины)

16:10. ВМХ-фристайл. Парк, финал (женщины)

17:44. ВМХ-фристайл. Парк, финал (мужчины)

18:30. Стендовая стрельба. Трап, финал (мужчины)

19:00. Дзюдо (мужчины/женщины)

20:25. Гребной слалом. Каноэ-одиночки, финал (женщины)

22:30. Фехтование. Командная сабля, финалы (мужчины)

23:30. Плавание. 100 м вольным стилем, финал (женщины)

23:37. Плавание. 200м баттерфляем, финал (мужчины)

00:13. Плавание. 1500м вольным стилем, финал (женщины)

01:31. Плавание. 200м брассом, финал (мужчины)

01:39. Плавание. 100м вольным стилем, финал (мужчины).

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142244-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-31-iyulya/

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