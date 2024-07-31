Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 31 июля

Восемь казахстанцев представят страну в пятый день парижской Олимпиады, NUR.KZ представляет вашему вниманию полное расписание выступлений отечественных спортсменов в среду.
Время указано по часовому поясу Казахстана.
11:00. Триатлон. Личный зачет (женщины)
Екатерина Шабалина (выступление за медаль).
12:00. Пулевая стрельба. Винтовка 50м из 3 положений, квалификация (мужчины)
Ислам Сатпаев/Константин Малиновский.
12:00. Стендовая стрельба. Трап, квалификация, день 2 (женщины)
Мария Дмитриенко.
14:16. Бокс. 1/8 финала (мужчины)
Махмуд Сабырхан – Хосе Кильес (Испания). До 57 кг.
18:00. Настольный теннис. 1/8 финала, одиночки (мужчины)
Кирилл Герасименко – Омар Ассар (Египет).
20:30. Спортивная гимнастика. Многоборье, финал (мужчины)
Милад Карими (выступление за медаль).
00:36. Бокс. 1/8 финала (женщины)
Валентина Хальзова – Атейна Билон (Панама). До 75 кг.
Далее представлено расписание медальных соревнований, где казахстанские спортсмены не примут участие:
13:45. Триатлон. Личный зачет (мужчины)
14:00. Прыжки в воду. Синхронная вышка 10м, финал (женщины)
15:02. Академическая гребля. Четверки парные, финальный заезд (мужчины)
15:14. Академическая гребля. Четверки парные, финальный заезд (женщины)
16:10. ВМХ-фристайл. Парк, финал (женщины)
17:44. ВМХ-фристайл. Парк, финал (мужчины)
18:30. Стендовая стрельба. Трап, финал (мужчины)
19:00. Дзюдо (мужчины/женщины)
20:25. Гребной слалом. Каноэ-одиночки, финал (женщины)
22:30. Фехтование. Командная сабля, финалы (мужчины)
23:30. Плавание. 100 м вольным стилем, финал (женщины)
23:37. Плавание. 200м баттерфляем, финал (мужчины)
00:13. Плавание. 1500м вольным стилем, финал (женщины)
01:31. Плавание. 200м брассом, финал (мужчины)
01:39. Плавание. 100м вольным стилем, финал (мужчины).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142244-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-31-iyulya/