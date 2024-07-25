Елена Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла решение отказаться от участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Как сообщается, Елена Рыбакина, занимающая 4-е место в рейтинге WTA, приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
На официальном сайте Олимпиады Рыбакину исключили из сетки одиночного разряда и микста. В одиночном разряде лучшую теннисистку Казахстана заменит австралийка Дарья Сэвилл (77-е место мирового рейтинга). Что касается микста, то там Рыбакина должна была выступить в дуэте с Александром Бубликом.
Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты узнали первых соперников на Олимпиаде-2024. Тогда стало известно, что Елена Рыбакина получила третий номер посева на Олимпиаде и в первом круге должна была сыграть с румынкой Жаклин Кристиан.
В соревнованиях смешанных дуэтов от Казахстана должны были выступить Бублик и Рыбакина. В этой дисциплине они в первом круге должны были встретиться с американской парой Коко Гауфф и Тейлор Фритц, которая получила третий номер посева.
Таким образом, единственной представительницей Казахстана в женском одиночном разряде на Олимпиаде осталась Юлия Путинцева.
Сегодня мы также писали о том, где и когда казахстанцы смогут смотреть прямую трансляцию ОИ-2024.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2139895-rybakina-snyalas-s-olimpiady-v-parizhe/