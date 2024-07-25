Елена Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла решение отказаться от участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Как сообщается, Елена Рыбакина, занимающая 4-е место в рейтинге WTA, приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На официальном сайте Олимпиады Рыбакину исключили из сетки одиночного разряда и микста. В одиночном разряде лучшую теннисистку Казахстана заменит австралийка Дарья Сэвилл (77-е место мирового рейтинга). Что касается микста, то там Рыбакина должна была выступить в дуэте с Александром Бубликом.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты узнали первых соперников на Олимпиаде-2024. Тогда стало известно, что Елена Рыбакина получила третий номер посева на Олимпиаде и в первом круге должна была сыграть с румынкой Жаклин Кристиан.

В соревнованиях смешанных дуэтов от Казахстана должны были выступить Бублик и Рыбакина. В этой дисциплине они в первом круге должны были встретиться с американской парой Коко Гауфф и Тейлор Фритц, которая получила третий номер посева.

Таким образом, единственной представительницей Казахстана в женском одиночном разряде на Олимпиаде осталась Юлия Путинцева.

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