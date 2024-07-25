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Определились первые соперники казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на Олимпиаде-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Свежая публикация по теме:
Первые казахстанские спортсмены выступили на Олимпиаде-2024

Турнир в этом виде спорта стартует 27 июля. Сборная Казахстана по дзюдо на Олимпиаде представлена восемью атлетами.

Мужчины

До 60 кг: Елдос Сметов — Торнике Чакадуа (Нидерланды) До 66 кг: Гусман Кыргызбаев — Давид Гарсия Торне (Испания) До 73 кг: Данияр Шамшаев — Муроджон Юлдошев (Узбекистан) До 81 кг: Абылайхан Жубаназар (со второго раунда) — Атилла Унгвари (Венгрия) До 100 кг: Нурлыхан Шархан — Тома Никифоров (Бельгия)

Женщины

До 48 кг: Абиба Абужакынова — Шира Ришони (Израиль) До 63 кг: Эсмигуль Куюлова — Лубьяна Пиовесана (Австрия) Свыше 78 кг: Камила Берликаш — Адиясурен Амарсайхан (Монголия)

В стартовый день олимпийского турнира по дзюдо пройдут соревнования в весовых категориях до 48 кг (женщины) и до 60 кг (мужчины). Таким образом, первыми от Казахстана в этом виде спорта выступят Сметов и Абужакынова.

Ранее NUR.KZ опубликовал подробное представление национальной олимпийской команды по дзюдо.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2139850-opredelilis-pervye-soperniki-kazahstanskih-dzyudoistov-na-olimpiade-2024/

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