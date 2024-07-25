Казахстанские теннисисты узнали первых соперников на Олимпиаде-2024

Состоялась жеребьевка теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже. Казахстанские спортсмены узнали своих соперников по первому кругу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Игр.

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В мужском одиночном разряде страну представят Александр Бублик и Александр Шевченко. Первая ракетка Казахстана начнет выступление матчем с американцем Тейлором Фритцем, который занимает 11-е место в мировом рейтинге и получил седьмой номер посева. Шевченко в стартовом круге встретится с чехом Якубом Меншиком.

Четвертая ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина получила третий номер посева на Олимпиаде. В первом круге она сыграет с румынкой Жаклин Кристиан. Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на этой стадии встретится с украинкой Мартой Костюк, получившей 12-й номер посева.

В мужском парном разряде страну представят Бублик и Александр Недовесов. В первом круге они сыграют с бразильцами Тьяго Монтейро и Тьяго Сейботом Уайлдом.

В соревнованиях смешанных дуэтов от Казахстана выступят Бублик и Рыбакина. В этой дисциплине они в первом круге встретятся с американской парой Коко Гауфф и Тейлор Фритц, которая получила третий номер посева.

Олимпийский теннисный турнир начнется 27 июля. Соревнования пройдут на грунтовых кортах "Ролан Гаррос".

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