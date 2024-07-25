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Первые казахстанские спортсмены выступили на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский лучник Даулеткелди Жанбырбай
Даулеткелди Жанбырбай. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

На летней Олимпиаде-2024 в Париже завершилась квалификация индивидуального мужского турнира в стрельбе из классического лука, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой дисциплине выступают казахстанцы Ильфат Абдуллин, Александр Еременко и Даулеткелди Жанбырбай. Они стали первыми представителями страны, которые начали соревноваться на Олимпиаде-2024.

В квалификации все 64 участника выполнили по 72 выстрела. Лучший результат показал Ким У Джин из Южной Кореи, который набрал 686 очков.

Наивысшую позицию из казахстанцев занял Жанбырбай (668 очков), расположившийся на 22-й строчке. Абдуллин показал 29-й результат (663). Еременко занял 59-е место (640).

Все участники квалификации продолжат борьбу за медали. Предварительный раунд позволил сформировать сетку плей-офф. Матчи на выбывание начнутся 30 июля.

Напомним, в квалификации женского индивидуального турнира в стрельбе из классического лука был установлен первый мировой рекорд на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2139858-pervye-kazahstanskie-sportsmeny-vystupili-na-olimpiade-2024/

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