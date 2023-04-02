Елена Рыбакина уступила в финале турнира в США (видео)

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступила в финале турнира WTA Masters 1000 в Майами (штат Флорида, США). Однако не смогла одолеть двукратную победительницу "Большого шлема", чешку Петру Квитову, передает корреспондент NUR.KZ.

Елена Рыбакина уступила опытной сопернице в двух сетах - 6:7 (14:16), 2:6.

Ранее спортсменки дважды встречались между собой: в 2022 году в Остраве (Чехия) казахстанская теннисистка обыграла Петру, в начале текущего сезона в Аделаиде (Австралия) победу праздновала Квитова.

Напомним, ранее сообщалось, что двукратная победительница "Большого шлема" Петра Квитова (12-я ракетка мира) вышла в финал турнира серии WTA Masters 1000 в Майами (штат Флорида, США), где ей предстояло встретиться с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

По словам самой чешки, ее соперница находится в прекрасной форме, отлично атакует и у нее сильная подача.

"В финале все будет зависеть от того, у кого лучше получится справляться с давлением со стороны соперника", - заявила Петра Квитова.

До этого Елена Рыбакина победила в турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко со счетом 7:6, 6:4.

По словам казахстанки, она была очень счастлива, ведь для нее эта победа стала действительно важным успехом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку.

Елена Рыбакина - профессиональная казахстанская теннисистка.

Родилась 17 июня 1999 года в Москве. Отец девушки занимался разными видами спорта, в том числе теннисом. Именно он привел дочь в спорт, когда ей исполнилось пять лет.

С 2018 года Рыбакина выступает под флагом Казахстана. В 2019-м дошла до четвертьфинала Кубка Стамбула по теннису. В том же году приняла участие в Открытом чемпионате Бухареста, где смогла завоевать свой первый титул WTA.

В 2021-м Елена дошла до четвертьфинала престижного турнира Roland Garros. Спортсменка обыграла титулованную теннисистку Серену Уильямс и произвела настоящую сенсацию в мире спорта.

В июне 2021-го Рыбакина вошла в двадцатку лучших теннисисток мира по версии Женской теннисной ассоциации WTA. В июле 2022-го она выиграла "Уимблдон".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015035-elena-rybakina-ustupila-v-finale-turnira-v-ssha-video/