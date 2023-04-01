Елена Рыбакина сыграет с Петрой Квитовой в финале "Мастерса" в Майами

Петра Квитова. Фото: Mike Frey/Getty Images

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" чешка Петра Квитова (12-я ракетка мира) вышла в финал турнира серии WTA Masters 1000 в Майами (штат Флорида, США), передает NUR.KZ.

В полуфинале одиночного разряда Петра обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстя (74-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 6:4.

Теперь в финале Квитова встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (7-я ракетка мира). Матч пройдет в ночь с 1 по 2 апреля в 01:00 по времени Астаны.

Ранее спортсменки дважды встречались между собой: в 2022 году в Остраве (Чехия) Елена обыграла Петру, в начале текущего сезона в Аделаиде (Австралия) победу праздновала Квитова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015006-elena-rybakina-sygraet-s-petroy-kvitovoy-v-finale-mastersa-v-mayami/