Петра Квитова о предстоящем финале с Рыбакиной: Она в потрясающей форме

Петра Квитова и Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" чешка Петра Квитова рассказала о предстоящем финале с казахстанкой теннисисткой Еленой Рыбакиной, пишет пресс-служба WTA.

По словам Петры, Елена Рыбакина сейчас находится в прекрасной форме.

"Елена в потрясающей форме, она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе, и теперь дошла до финала в Майами. Несомненно, это большое достижение.

Она отлично атакует, у нее сильная подача. В этом мы с ней похожи. В финале все будет зависеть от того, у кого лучше получится справляться с давлением со стороны соперника", - заявила Квитова.

Напомним, что сегодня Петра Квитова пробилась в финал "Мастерса" в Майами. За титул она сразится с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

Решающий матч пройдет в ночь с 1 по 2 апреля в 01:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015007-petra-kvitova-o-predstoyaschem-finale-s-rybakinoy-ona-v-potryasayuschey-forme/