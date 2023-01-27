Джон Макинрой: Поражение Швентек от Рыбакиной меня удивило

Джон Макинрой. Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Семикратный чемпион турниров "Большого шлема" американец Джон Макинрой прокомментировал выступление казахстанки Елены Рыбакиной на Australian Open-2023, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Tennis365.com.

Джон признался, что был удивлен победе Рыбакиной над первой ракеткой мира Игой Швентек.

"Я удивился, когда Швентек проиграла. Показалось, что у нее не было должного настроя. Она говорила, что испытывает давление из-за лидерства в рейтинге.

В прошлом году я работал на "Уимблдоне", и Рыбакина - один из тех игроков, которые способны вырвать ракетку из рук соперницы. Она играет на том же уровне, который позволил ей выиграть "Уимблдон", - заявил Макинрой.

Напомним, что Елены Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Australian Open. Там она встретиться с пятой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007060-dzhon-makinroy-porazhenie-shventek-ot-rybakinoy-menya-udivilo/