Виктория Азаренко о поражении от Рыбакиной: Играла нечетко, не было правильного движения

Виктория Азаренко. Фото: Robert Prange/Getty Images

Экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко прокомментировала свое поражение от казахстанки Елены Рыбакиной в полуфинале открытого чемпионата Австралии, пишет Sports.ru.

Напомним, что в полуфинале Рыбакина победила Азаренко в двух сетах - 7:6, 6:2.

"Было такое чувство, что немного не хватало адаптации. Где-то мяч летел медленнее, и я останавливалась. Где-то быстрее, а я наоборот ускорялась. Не было правильного движения, все было очень резко. Не сказать, что мне было некомфортно, но я играла нечетко.

В те моменты, когда были шансы, где-то чуть-чуть не дожала, где-то чуть-чуть не повезло. Не было той четкости, которая была нужна, чтобы дожать. К сожалению, это, наверное, самое неприятное из того, что не получалось", - заявила Виктория.

В финале Australian Open-2023 Елена Рыбакина встретится с другой представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Решающий матч запланирован на 28 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007023-viktoriya-azarenko-o-porazhenii-ot-rybakinoy-igrala-nechetko-ne-bylo-pravilnogo-dvizheniya/