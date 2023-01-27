Елена Рыбакина: В женском теннисе у меня не было кумиров

Елена Рыбакина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Финалистка открытого чемпионата Австралии-2023 и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина призналась, что в женском теннисе у нее было кумиров, передает NUR.KZ.

По словам Елены, в женском теннисе у нее не было кумиров, но ей нравилось смотреть на разных игроков.

"Была ли Мария Шарапова моим кумиром? В детстве у меня не было кумира. Я просто играла в теннис после школы. У меня не было так много времени, чтобы смотреть теннис.

Кумиром для меня был и остается Роджер Федерер. Что касается женского тенниса, то мне просто нравилось смотреть на разных игроков. Не скажу, что кто-то был моим кумиром", - заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, что в финале Australian Open-2023 казахстанская теннисистка встретится с Ариной Соболенко из Беларуси. Решающий матч запланирован на 28 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007033-eleny-rybakina-v-zhenskom-tennise-u-menya-ne-bylo-kumirov/