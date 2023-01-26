Определилась соперница Елены Рыбакиной в финале Australian Open-2023

Арина Соболенко. Фото: Elsa/Getty Images

Пятая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко стала второй финалисткой женского одиночного разряда турнира "Большого шлема" - Australian Open-2023, передает NUR.KZ.

В полуфинальном матче Арина обыграла представительницу Польши Магду Линетт (45-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:2.

На корте теннисистки провели один час и 35 минут. За это время Соболенко сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из семи.

В финале открытого чемпионата Австралии спортсменка из Беларуси встретится c казахстанкой Еленой Рыбакиной, которая сегодня одержала победу над ее соотечественницей Викторией Азаренко (7:6, 6:3).

Решающий матч в женском одиночном разряде запланирован на 28 января в 14:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006944-opredelilas-sopernitsa-eleny-rybakinoy-v-finale-australian-open-2023/