Арина Соболенко. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

24-летняя теннисистка из Беларуси Арина Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open. Она прошла в Королевском ботаническом саду Виктории в Мельбурне, передает NUR.KZ.

Напомним, что в финале открытого чемпионата Австралии Арина победила первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

На своей странице в Instagram Соболенко опубликовала серию снимков с трофеем Australian Open-2023.

"Ух ты, ребята... Что случилось? Боюсь, что это сон и я вот-вот проснусь. Все еще дрожу, но нет человека счастливее меня в этот момент.

Больше спасибо за поддержку в эти несколько недель, я очень ценю это. Все еще читаю все сообщения от вас. Люблю вас, ребята.

Спасибо моей команде за то, что всегда была рядом, несмотря ни на что... Я горжусь тем, что вы мы семья", - подписала пост Арина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007361-arina-sobolenko-provela-chempionskuyu-fotosessiyu-s-trofeem-australian-open/