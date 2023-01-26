Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Australian Open

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в финал открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

В полуфинале женского одиночного разряда Елена обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси. Матч продлился два сета и завершился со счетом 7:6, 6:3.

На корте теннисистки провели один час и 43 минуты. За это время Рыбакина сделала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми.

В финале Australian Open-2023 казахстанская спортсменка встретится с победительницей пары Магда Линетт (Польша) - Арина Соболенко (Беларусь).

Решающий матч в женском одиночном разряде запланирован на 28 января в 14:30 по времени Астаны.

Отметим, что это уже второй финал для Рыбакиной на турнирах "Большого шлема". В прошлом году Елена выиграла "Уимблдон".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006918-elena-rybakina-vpervye-v-karere-vyshla-v-final-australian-open/