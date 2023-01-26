Елена Рыбакина после выхода в финал Australian Open-2023 заработала свыше 500 миллионов тенге

Елена Рыбакина. Фото: Anthony Wallace/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в финал теннисного мирового турнира Australian Open-2023. Она увеличила свою сумму призовых почти в два раза, передает NUR.KZ.

Напомним, перед полуфиналом AO-2023 сумма призовых Рыбакиной составляла 669 тысяч долларов или 309,6 миллиона тенге.

Выход в 1/2 финала гарантировал ей 925 000 австралийских долларов (646 тысяч долларов). При этом в парном разряде казахстанская теннисистка дошла до 1/8 финала. За это она получит 47 тысяч долларов.

Сегодня, 26 января, Рыбакина вышла в финал турнира. Это позволило ей заработать 1 658 625 австралийских долларов (1,2 миллиона долларов). В тенге эта сумма равняется 544 миллионам по текущему курсу.

Напомним, в 1/2 финала Рыбакина оказалась сильнее Виктории Азаренко (Беларусь). В финале она сыграет против Арины Соболенко (Беларусь).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006952-elena-rybakina-posle-vyhoda-v-final-australian-open-2023-zarabotala-svyshe-500-millionov-tenge/