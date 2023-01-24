Исторический выход в полуфинал AO-2023: сколько уже заработала Елена Рыбакина

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира Australian Open-2023. Это позволило ей заработать более 600 тысяч долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Согласно информации, после выхода в полуфинал гарантировала себе 925 000 австралийских долларов (646 тысяч долларов).

При этом в парном разряде казахстанская теннисистка дошла до 1/8 финала. За это она получит 47 тысяч долларов.

Таким образом, на данный момент призовые Елены Рыбакиной на Australian Open 669 тысяч долларов или 309,6 миллиона тенге.

В случае выхода в финал и победы на турнире казахстанка увеличит сумму призовых в несколько раз.

Добавим, что Рыбакина стала первой казахстанкой, кому удалось выйти в 1/2 финала Australian Open.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006574-istoricheskiy-vyhod-v-polufinal-ao-2023-skolko-uzhe-zarabotala-elena-rybakina/