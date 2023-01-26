Елена Рыбакина о выходе в финал AO-2023: Я очень счастлива и горжусь своей командой

Елена Рыбакина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Финалистка открытого чемпионата Австралии казахстанка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу над Викторией Азаренко из Беларуси в полуфинале женского одиночного разряда, передает NUR.KZ.

Напомним, что в матче за выход в финал Australian Open-2023 Рыбакина в двух сетах обыграла экс-первую ракетку мира Азаренко со счетом 7:6, 6:3.

"Я очень счастлива и горжусь своей командой. Без них я бы не стояла здесь. Конечно, они нервничали, потому что хотели, чтобы я выступила хорошо.

Я получила большой опыт на "Уимблдоне". Стараюсь просто выходить на карт и наслаждаться моментом, атмосферой. Посмотрим, как все пойдет, но я сделаю все, чтобы выиграть этот турнир", - приводит слова Елены Tennis.com.

В финале соперницей казахстанской теннисистки станет победительница пары Магда Линетт (Польша) - Арина Соболенко (Беларусь).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006930-elena-rybakina-o-vyhode-v-final-ao-2023-ya-ochen-schastliva-i-gorzhus-svoey-komandoy/