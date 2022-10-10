"У него хороший потенциал": Новак Джокович похвалил казахстанского теннисиста Бейбита Жукаева

Новак Джокович. Фото: ktf.kz

Победитель турнира ATP 500 Astana Open и экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о перспективах казахстанского теннисиста Бейбита Жукаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Новак похвалил 21-летнего казахстанского теннисиста, с которым успел потренироваться в Астане.

"У него отличная подача. Мы это обсуждали с нашей командой. Также хотим его пригласить в мой теннисный центр в Сербии, чтобы он мог иногда тренироваться со мной. У меня сложилось хорошее впечатление о нем. Бейбит - отличный парень. Он довольно молод и у него хороший потенциал. Если продолжит усердно тренироваться, то его ждет отличная карьера", - заявил Джокович.

Напомним, что Бейбит Жукаев выступил в основной сетке Astana Open, проиграв в первом круге нидерландцу Ботику Ван де Зандшульпу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991828-u-nego-horoshiy-potentsial-novak-dzhokovich-pohvalil-kazahstanskogo-tennisista-beybita-zhukaeva/