Триумф Джоковича и победа хорватского дуэта: как прошли решающие матчи Astana Open

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

9 октября в Национальном теннисном центре Астаны состоялись финальные встречи в одиночном и парном разрядах турнира ATP 500 Astana Open, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем матче парного разряда именитый хорватский дуэт Никола Мектич/Мате Павич оказались сильнее французской пары Адриан Маннарино /Фабрис Мартен со счетом 6:4, 6:2.

Никола Мектич и Мате Павич. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Никола Мектич. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

В финале одиночного разряда встретились фавориты турнира серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу 35-летнего сербского теннисиста.

Стефанос Циципас. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Тем самым Новак Джокович завоевал 90-й титул в карьере и четвертый - в текущем сезоне. Он стал первым чемпионом ATP 500 Astana Open.

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991818-triumf-dzhokovicha-i-pobeda-horvatskogo-dueta-kak-proshli-reshayuschie-matchi-astana-open/