Новак Джокович о победе над Циципасом: Возможно, провел свой лучший матч на турнире

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

21-кратный победитель турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о своей победе на турнире ATP 500 Astana Open, передает NUR.KZ.

Напомним, что в финале турнира ATP 500 Astana Open в Астане Новак Джокович победил грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

"Получился отличный матч, возможно, мой лучший на турнире. И я провел его в самый важный момент, в финале против сильного соперника. Стефанос начал встречу агрессивно, хотел заставить меня чувствовать некомфортно. Я старался играть стабильно, у меня был очень высокий процент первых подач. Безусловно, это помогло.

Я провел невероятную неделю. Рад выиграть еще один трофей после нескольких месяцев без турнира. Я и не мог пожелать лучшего возобновления сезона, чем победа на турнире в Тель-Авиве и здесь, в Астане", - заявил Джокович.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991827-novak-dzhokovich-o-pobede-nad-tsitsipasom-vozmozhno-provel-svoy-luchshiy-match-na-turnire/