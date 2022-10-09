Новак Джокович стал победителем турнира ATP 500 Astana Open (фото)

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

9 октября в Национальном теннисном центре Астаны состоялся финал в одиночном разряде турнира ATP 500 Astana Open между греком Стефаносом Циципасом и сербом Новаком Джоковичем, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч между спортсменами продлился два сета и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

На корте теннисисты провели один час и 15 минут. За это время Новак сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти.

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Для 35-летнего сербского теннисиста этот титул стал четвертым в текущем сезоне. Ранее он выиграл "Уимблдон" и побеждал на турнирах в Риме (Италия) и Тель-Авиве (Израиль).

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Ранее в парном разряде чемпионами Astana Open стали хорваты Никола Мектич и Мате Павич.

Напомним, что турнир серии АТР 500 впервые прошел в Казахстане. Ранее Астана принимала турнир категории АТР 250.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991814-novak-dzhokovich-stal-pobeditelem-turnira-atp-500-astana-open-foto/