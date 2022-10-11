Теннисист Тимофей Скатов поднялся на 57 строчек в рейтинге АТР

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, после победы на "Челленджере" в Парме (Италия), взлетел в рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), передает NUR.KZ.

В обновленном рейтинге лучших теннисистов мира 21-летний казахстанец Тимофей Скатов поднялся на 57 строчек и теперь занимает 152-е место.

Первая ракетка страны Александр Бублик остался на прежней позиции - 43.

Михаил Кукушкин (224-е место), Денис Евсеев (278-е место), Дмитрий Попко (302-е место) и Бейбит Жукаев (336-е место) ухудшили свои позиции в списке АТР.

В ТОП-5 произошло одно изменение. Финалист Astana Open грек Стефанос Циципас сместил с пятой строчки немца Александра Зверева.

Лидирует в списке все также испанец Карлос Алькарас. На втором месте его соотечественник Рафаэль Надаль. Норвежец Каспер Рууд замыкает тройку лучших. На четвертом месте находится россиянин Даниил Медведев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992109-tennisist-timofey-skatov-podnyalsya-na-57-strochek-v-reytinge-atr/