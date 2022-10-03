Бейбит Жукаев проиграл в первом круге Astana Open

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (327-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй круг одиночного разряда турнира АТР 500 Astana Open в Астане, передает NUR.KZ.

В стартовом раунде Бейбит уступил 34-й ракетке мира Ботику Ван де Зандшульпу из Нидерландов. Матч продлился два сета и завершился со счетом 1:6, 1:6.

На корте теннисисты провели один час и восемь минут. За это время Жукаев сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт.

В следующем круге Ботик Ван де Зандшульп встретится с победителем пары Кристиан Гарин (Чили) - Новак Джокович (Сербия).

Отметим, что Бейбит Жукаев получил путевку в основную сетку турнира АТР 500 после победы на чемпионате Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990810-beybit-zhukaev-proigral-v-pervom-kruge-astana-open/