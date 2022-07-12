Как встретили Елену Рыбакину в аэропорту Нур-Султана (фото, видео)

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/nqz_airport

Победительница "Уимблдона" Елена Рыбакина прилетела в Нур-Султан после участия в турнире. Спортсменку тепло встретили в воздушной гавани столицы. Кадры встречи опубликовали в официальном Instagram Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

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Болельщики, близкие и родители спортсменки, а также жители столицы с букетами цветов и громкими аплодисментами встречали Елену в столичном аэропорту под звуки народных инструментов.

Благодарность и добрые пожелания выразил победительнице престижного турнира заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.

В аэропорту спортсменку угощали баурсаками и кумысом.

Напомним, что 9 июля Елена Рыбакина одержала сенсационную победу на самом престижном теннисном турнире планеты – Уимблдоне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в тот же день поздравил спортсменку с этим знаменательным событием, а также лично поговорил с ней по телефону.

Также стало известно, что глава государства наградил теннисистку орденом "Достық" ІІ степени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977963-kak-vstretili-elenu-rybakinu-v-aeroportu-nur-sultana-foto-video/