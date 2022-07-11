Новак Джокович поздравил Елену Рыбакину с победой на "Уимблдоне"

Елена Рыбакина и Новак Джокович. Фото: Karwai Tang/WireImage

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на турнире Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

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Семикратный победитель "Уимблдона" Новак Джокович опубликовал совместную фотографию с Рыбакиной в социальных сетях. "Поздравляю, Елена!", - написал сербский теннисист.

Новак Джокович и Елена Рыбакина. Фото: www.instagram.com/djokernole/

Напомним, что в финале женского одиночного разряда Елена победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Тем самым Рыбакина впервые в карьере выиграла титул Большого шлема.

Тогда как Новак Джокович в решающем матче "Уимблдона" одолел австралийца Ника Кирьоса - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Для сербского теннисиста это уже 21-й "Шлем" в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977906-novak-dzhokovich-pozdravil-elenu-rybakinu-s-pobedoy-na-uimbldone/