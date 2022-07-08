Финальный матч "Уимблдона" между Рыбакиной и Жабер покажут в Казахстане

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

9 июля состоится финальный матч в женском одиночном разряде "Уимблдона" между казахстанкой Еленой Рыбакиной (23-я ракетка мира) и Онс Жабер (2-я ракетка мира) из Туниса, передает NUR.KZ.

Данный поединок в прямом эфире покажет телеканал Setanta Kazakhstan. Решающий матч начнется в 19:00 по времени Казахстана.

Напомним, что в полуфинале Елена Рыбакина одолела победительницу двух турниров Большого шлема румынку Симону Халеп со счетом 6:3, 6:3. Тогда как Онс Жабер взяла верх над немкой Татьяной Марией - 6:2, 3:6, 6:1.

Добавим, что для обеих теннисисток это первый финал на турнирах Большого шлема.

Ранее Рыбакина и Жабер трижды встречались между собой: две встречи выиграла Онс, одну - Елена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977666-finalnyy-match-uimbldona-mezhdu-rybakinoy-i-zhaber-pokazhut-v-kazahstane/