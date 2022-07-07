Онс Жабер стала первой финалисткой "Уимблдона"

Онс Жабер. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (вторая ракетка мира) впервые в карьере пробилась в финал турнира Большого шлема "Уимблдон-2022" (Великобритания), передает NUR.KZ.

В полуфинале женского одиночного разряда Жабер победила Татьяну Марию (103-я ракетка мира) из Германии. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

На корте теннисистки провели один час и сорок три минуты. За это время Онс сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта.

В финале Онс Жабер встретится с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) - Симона Халеп (Румыния).

Отметим, что 27-летняя теннисистка из Туниса впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977423-ons-zhaber-stala-pervoy-finalistkoy-uimbldona/