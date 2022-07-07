Елена Рыбакина вышла в финал "Уимблдона"

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) впервые в карьере пробилась в финал турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

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В полуфинале женского одиночного разряда Елена победила двукратную победительницу турниров Большого шлема румынку Симону Халеп (18-я ракетка мира). Итоговый счет - 6:3, 6:3.

На корте теннисистки провели один час и 17 минут. За это время Рыбакина сделала пять эйсов и реализовала три брейк-поинта из девяти.

В финале Елена Рыбакина встретится с Онс Жабер (вторая ракетка мира) из Туниса. Решающий матч запланирован на 9 июля.

Отметим, что 23-летняя казахстанская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977424-elena-rybakina-vyshla-v-final-uimbldona/