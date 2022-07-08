Рафаэль Надаль снялся с "Уимблдона"

Рафаэль Надаль. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

36-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль (четвертая ракетка мира) решил сняться с полуфинала "Уимблдона" из-за разрыва мышц живота, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу турнира.

Напомним, что 8 июля Рафаэль Надаль должен был встретиться с австралийцем Ником Кирьосом в полуфинале Уимблдона. По словам испанца, он не сможет сыграть в матче из-за разрыва мышц живота.

"Как вам уже известно, у меня надрыв мышцы живота. Я весь день думал об этом решении. Но если я продолжу играть, то травма только усугубится. И мне очень грустно это говорить.

Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча. Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу выполнять нормальное движение на подаче.

В каком-то смысле из уважения к себе я не хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме", - заявил Надаль на пресс-конференции.

Таким образом, Ник Кирьос впервые в карьере пробился в финал турнира Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977570-rafael-nadal-snyalsya-s-uimbldona/