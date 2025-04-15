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Акимат Алматы ответил на заявление фигуриста Шайдорова о плохих условиях для тренировок

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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Управления спорта Алматы дало комментарий по ситуации с подготовкой фигуристов после заявления Михаила Шайдорова об отсутствии условий для тренировок, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как отметили в акимате, ранее в спортивном сообществе поднимались вопросы, связанные с ограниченным доступом спортсменов к инфраструктуре крупных ледовых арен, находившихся в частном управлении.

Об этой проблеме говорил и фигурист Михаил Шайдоров, который вернулся в Казахстан с серебряной медалью чемпионата мира. Он отмечал, что в Алматы нет надлежащих условий для подготовки ведущих спортсменов страны по фигурному катанию.

В акимате на это сообщили, что с 2024 года в Алматы начат возврат крупных спортивных сооружений на городской баланс. В частности, в госсобственность уже возвращены Almaty Arena и Halyk Arena.

"Это позволило выстроить прозрачный механизм распределения льда и обеспечить равный доступ к аренам для всех категорий спортсменов. После передачи объектов был проведён комплексный аудит их использования, и в настоящее время установлен приоритет предоставления льда для спортсменов, включая Михаила Шайдорова, воспитанников спортивных школ, секций и национальной сборной. Такой подход помогает воспитывать новое поколение чемпионов страны", - пояснили в акимате.

Отмечается, что во время встречи с замакима города Бейбутом Шахановым фигурист Михаил Шайдоров поблагодарил акимат и отметил системные улучшения в организации тренировочного процесса и доступе к спортивной инфраструктуре.

"На встрече в рамках обсуждения вопроса обеспечения условий подготовки членов национальной сборной было принято решение о закреплении за Михаилом Шайдоровым тренировочной базы на Halyk Arena на период его пребывания в Алматы между участием в международных сборах и соревнованиях. Это позволит создать комфортные условия для поддержания формы и индивидуальной подготовки спортсмена в родном городе", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что акимат Алматы реализует комплексный подход к развитию и модернизации спортивной инфраструктуры города.

Так, в этом году начнется реконструкция центрального стадиона, будет проведена модернизация высокогорного катка "Медеу", о которой мы рассказывали подробнее ранее.

"За последние три года в городе построены шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов, и в этом году планируется начать строительство еще четырех.

Все эти меры направлены на то, чтобы создать современные и доступные условия для подготовки подрастающего поколения спортсменов и системное развитие массового и профессионального спорта в Алматы", - заключили в акимате.

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Напомним, накануне Михаила Шайдорова с важной победой поздравил замакима Алматы Бейбут Шаханов. Он вручил спортсмену денежный сертификат на 2,5 млн тенге. Кроме того, фигуристу за счет спонсорских средств подарили двухкомнатную квартиру в Алматы. Михаил поблагодарил город за поддержку.

"Это не только моя победа " это результат труда многих людей и победа всей страны", - заявил спортсмен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2235792-v-akimat-almaty-otvetili-na-zayavlenie-figurista-shaydorova-o-plohih-usloviyah-dlya-trenirovok/